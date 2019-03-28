Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:42
Просмотров: 155

Cкандал с украинским гражданством Мораеса. ФФУ - болельщикам: "Сохраняйте спокойствие"

Cкандал с украинским гражданством Мораеса. ФФУ - болельщикам: Сохраняйте спокойствие

Федерация футбола Украины на своем официальном сайте разместила комментарий своего генерального секретаря Юрия Записоцкого в ответ на открытое УЕФА расследование с законностью вустпления за сборную Украины натурализованного бразильца Жуниора Мораеса в отборочных матчах к Евро-2020 Португалия - Украина и Люксембург - Украина.

Записоцкий так прокомментировал сложившуюся ситуацию:

Федерации футбола Португалии и Люксембурга в определенном Дисциплинарным кодексом UEFA порядке подали в UEFA протесты о возможном неправомерном участии в квалификационных матчах Евро-2020 игрока сборной Украины Жуниора Мораеса. Согласно предусмотренной процедуры Комитет по дисциплинарным и этическим вопросам UEFA открыл два дисциплинарных производства и предоставил ФФУ время для объяснений своей правовой позиции в этом вопросе. Решение по результатам рассмотрения протестов будут приняты на следующем заседании комитета, время проведения которого будет определено позже. Хочу подчеркнуть, что при рассмотрении вопроса о приглашении Жуниора Мораеса в сборную Украины для подготовки и участия в матчах с Португалией и Люксембургом мы проанализировали ситуацию с получением футболистом гражданства Украины. Также были проведены консультации со специалистами из UEFA и FIFA, которые подтвердили правомерность приглашения Мораеса в состав сборной Украины. Поэтому мы просим болельщиков сохранять спокойствие до вынесения окончательного решения UEFA. Я уверен, что Комитет по дисциплинарных и этических вопросов UEFA, ознакомившись с аргументацией ФФУ в этом вопросе, оставит без изменений результаты первых двух матчей сборной Украины в отборе к Евро-2020

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 