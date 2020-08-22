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Cокрушил ударом правой в челюсть, после чего добил на канвасе

Cокрушил ударом правой в челюсть, после чего добил на канвасе

Украинский супертяж, боец смешанных единоборств Дмитрий Побережец добыл зрелищную победу нокаутом в первом раунде.

Побережец на турнире ACA 109 с польском Лодзе дрался против поляка Адама Палаша и сумел на последней минуте первого раунда "уложить" и "добить" соперника.

Следует отметить, что из-за череды травм Побережец более трех лет не проводил официальных боев. Поединком против Палаша Побережец дебютировал в промоушене ACA.


Агентство Телевидения Новости

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