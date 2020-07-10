Cостоялась жеребьевка четвертьфиналаов и полуфиналов Лиги Чемпионов

До прерывания проведения футбольной Лиги Чемпионов из-за пандемии коронавируса удалось выявить четырех четвертьфиналистов.

Сегодня состоялась жеребьевка оставшихся раундов. Она принесла такие результаты:

Четвертьфинал

1. "Реал"/"Манчестер Сити" - "Лион"/"Ювентус"

2. "РБ Лейпциг" - "Атлетико"

3. "Наполи"/"Барселона" - "Челси"/"Бавария"

4. "Аталанта" - "Пари Сен-Жермен"

Полуфинал

Победитель 1 - Победитель 3

Победитель 2 - Победитель 4

Все четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут в Лиссабоне. Начиная с четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов победители будут определяться в одном матче.

Агентство Телевидения Новости