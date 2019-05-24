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Cпасительный гол за 0,4 секунды до конца основного времени матча

Cпасительный гол за 0,4 секунды до конца основного времени матча

На чемпионате мира-2019 по хоккею в Словакии сыграны четвертьфинальные матчи.

Наиболее драматичным вышло противостояние сборных Канады и Швейцарии. Канадцы едва не вылетели на четвертьфинальной стадии. Спастись удалось за 0,4 секунды(!) до конца третьего периода благодаря тому, что Дэмон Сиверсон закинул шайбу в ворота швейцарцев. Счет стал равным 2:2, и игра перешла в овертайм сумели вырвать победу - 3:2.

Что до остальных четвертьфиналов, Финляндия также в овертайме победила Швецию - 6:5. Россия минимально взяла верх над США - 4:3. И лишь в противостоянии Чехия - Германия не вышло особой интриги. Чешские хоккеисты победили - 5:1.

Полуфинальные пары выглядят таким образом: Россия — Финляндия и Канада — Чехия.

Ниже видеобзар четвертьфинала Канада - Швейцария. Спасительный го Северсона на 1:10.


Агентство Телевидения Новости

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