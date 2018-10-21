Cвитолина едва не потеряла сознание на послематчевой пресс-конференции в Сингапуре

Проблемы со здоровьем оказались, в буквальном смысле, написаны на лице первой ракетки украинского тенниса Элины Свитолиной, представляющей Харьков, на пресс-конференции в Сингапуре после победы в первом туре Итогового турнира года над Петрой Квитовой из Чехии.

Свитолина, ответила на несколько вопросов. Вдруг в какой-то момент она побледнела и закинула голову назад.

Сознание все же окончательно не покинуло теннисистку. Попив воды, Элина несколько пришла в себя.

Пресс-конференция на этом была закончена. Причины коллапса со здоровьем Свитолиной пока не разглашаются.





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