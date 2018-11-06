Cвитолина продемонстрировала новую прическу и удостоверение заслуженного мастера спорта

У первой ракетки украинского тенниса, победительницы финального турнира WTA 2018 года Элины Свитолиной нынче межсезонье. В Киеве она получила документ, вручаемый в Украине за наивысшие достижения в спорте.

Свитолиной вручено удостоверение заслуженного мастера спорта Украины.

При этом Элина еще и несколько изменила свой имидж, представ блондинкой с новой прической.

Агентство Телевидения Новости