06.11.2018 18:13
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Cвитолина продемонстрировала новую прическу и удостоверение заслуженного мастера спорта
У первой ракетки украинского тенниса, победительницы финального турнира WTA 2018 года Элины Свитолиной нынче межсезонье. В Киеве она получила документ, вручаемый в Украине за наивысшие достижения в спорте.
Свитолиной вручено удостоверение заслуженного мастера спорта Украины.
При этом Элина еще и несколько изменила свой имидж, представ блондинкой с новой прической.
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