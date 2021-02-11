Cвитолина вышла в третий круг Australian Open

Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина увернно разобралась с молодым американским дарованием

В Мельбурне во втором круге первого в этом году турнира Большого Шлема - Australian Open украинке Элине Свитолиной противостояла 16-летняя американка Кори Гауфф, успевшая уже подняться на 48-е место в мировом рейтинге.

Свитолина не дала усомниться в своем превосходстве и обыграла Гауфф в двух сетах – 6:4, 6:3.

В третьем круге соперницей Свитолиной будет экс-россиянка, а ныне первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева.





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