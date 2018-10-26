Cвитолина узнала имя соперницы по полуфиналу итогового турнира в Сингапуре

Из восьми остались четыре. Определились все полуфиналистки итогового теннистного турнира года WTA Finals.

По завершении группового турнира в "Красной группе" его победительницей стала американка Слоан Стивенс. Второе место заняла Кики Бертнес из Голландии.

Таким образом, победительница "Белой группы" украинка Элина Свитолина, представляющая Харьков, сыграет против теннисистки, ставшей 2-й в "Красной группе" Кики Бертнес. А победительница "Красной группы" Слоан Стивенс - против Каролины Плишковой из Чехии, которая заняла 2-е место в "Белой группе".

Интересно, что в полуфинал пробились теннисистки, посеяные на итоговом турнире на позициях с 5-й по 8-ю (Стивенс, Свитолина, Плишкова, Бернес), а вот теннисистки, имевшие с 1-го по 4-й номера посева (Кербер, Возняцки, Осака, Квитова), вылетели. Остается еще добавить, что первый номер мирового рейтинга Симона Халеп не принимает участия в итоговом турнире из-за травмы.

Агентство Телевидения Новости