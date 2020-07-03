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“Cумасшедший” нокаут в 1-м раунде. Боксер улетел за канаты

“Cумасшедший” нокаут в 1-м раунде. Боксер улетел за канаты

Боксерский поединок продлился недолго, зато развязка вышла очень зрелищной.

В рамках боксерского вечера в американском Лас-Вегасе в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) дрались доминиканец Элвис Родригес и Дэнни Маррей из США.

За минуту до конца первого раунда Маррей пропустил сокрушительный джеб, от которого повалился за канаты.

Это был нокаут. Вдобавок Маррей еще и был госпитализирован с подозрением на перелом левой глазницы.


Агентство Телевидения Новости

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