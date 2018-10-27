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Деревянченко оказался на 100 граммов легче соперника перед чемпионским боем

Деревянченко оказался на 100 граммов легче соперника перед чемпионским боем

В Нью-Йорке состоялась процедура взвешивания и дуэль взглядов перед боем за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе между американцем Дэниэлом Джейкобсом и украинцем Сергеем Деревянченко.

Вес Деревянченко составил 72,3 кг, Джейкобса - 72,4 кг. При этом оба боксера уложились в лимит весовой категрии - 72,6 кг.

Затем, в дуэли взглядов, Деревянченко и Джейкобс довольно добродушно смотрели друг на друга. Они являются хорошими товарищами. Вместе тренировались в одном зале и неоднократно проводили спарринги.

Между тем, Деревянченко, считающийся андердогом предстоящего противостояния, пообещал устроить фавориту Джейкобсу в ринге настоящую войну.

Деревянченко пока отсается непобедимым в профессиональном ринге. Он выиграл все 12 проведенных боев, в том числе 10 - нокаутом. Послужной список Джейкобса - 34 победы, в том числе 29 нокаутом, и 2 поражения.


Агентство Телевидения Новости

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