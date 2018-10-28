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Деревянченко проиграл чемпионский бой. Первое поражение и первый нокдаун в карьере

Деревянченко проиграл чемпионский бой. Первое поражение и первый нокдаун в карьере

Украинский боксер среднего веса Сергей Дяервянченко дрался в Нью-Йорке за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF против американца Даниєля Джейкобса.

За 20 секунд до окончания первого раунда Деревянченко побівал в первом в своей карьере нокдауна. А по истечении всех отведенных регламентом 12-ти раундов потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере.

Джейкбсу была отдана победа раздельным решением судей. Один насчитал победу Деревянченк - 114-113, двое других дали по 115-112 в пользу Джейкобса.

Теперь в послужном списке Деревянченко 12 побед (в том числе 10 нокаутом) и 1 поражение.

По завершении боя украинский боксер заявил о своей готовности провести матч-реванш с Джейкобсом. Джейкобс же сказал, что испытывает безмерное уважение к Деревянченко.


Агентство Телевидения Новости

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