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Динамо Київ - 11-е в списке лучших клубов Европы всех времен

Динамо Київ - 11-е в списке лучших клубов Европы всех времен

Официальный сайт УЕФА опубликовал список лучших клубов Европы всех времен. В топ-50 попали два украинских клуба - «Динамо» и «Шахтер». Киевляне расположились на 11-м месте, а «Шахтер» занял тридцать первое место. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

У «Динамо» самый высокий рейтинг среди клубов, которые ни разу не играл в финале Кубка чемпионов или Лиги чемпионов. На счету киевлян 34 выступления в престижнейшем еврокубке, 227 сыгранных матчей (96 побед, 49 ничьих и 82 поражения), 326 забитых голов и 275 пропущенных.

«Шахтер» 18 раз участвовал в розыгрыше Лиги чемпионов, провел 116 матчей (49/22/45), забил 174 мяча, а пропустил 162.

Также в список попал украинский «Металлист» (Харьков) (326-е место).

Первое место в рейтинге УЕФА досталось «Реалу», на втором месте «Бавария», а замыкает тройку «Барселона».

Источник: livejournal.com

Автор: oleg-leusenko

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