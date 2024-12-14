Дискваліфікували на чемпіонаті світу за футболку з написом "Зробимо росію знову маленькою"
Литовську спортсменку Корнелію Дудайте дискваліфікували на чемпіонаті світу з фітнесу в Угорщині за футболку з написом "Зробимо росію знову маленькою"
У чемпіонаті, який проходить у Будапешті, бере участь збірна країни-агресора. Корнелія розповіла, що хоча росіяни мали бути представлені як нейтральні спортсмени, диктор оголошував їх саме як росіян, вони носили футболки з назвою своєї країни. На знак протесту вона одягла футболку з написом "Make russia small again".
"Ця футболка показує, яку країну я підтримую... Насамперед я громадянка, а вже потім спортсменка", - висловила свою позицію Дудайте.
Організатори зажадали від неї зняти футболку та прибрати усі фотографії з нею, оскільки це, мовляв, ображає росіян. Дудайте відмовилася, після чого її усунули.
Пізніше рішення Дудайте підтримала національна федерація – усі литовські спортсмени (їх було 28) знялися зі змагань.
Що я можу сказати... Давно вже пора надівати футболки з надписом: "Make hungary even less".
Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/21040