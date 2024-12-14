Литовську спортсменку Корнелію Дудайте дискваліфікували на чемпіонаті світу з фітнесу в Угорщині за футболку з написом "Зробимо росію знову маленькою"

У чемпіонаті, який проходить у Будапешті, бере участь збірна країни-агресора. Корнелія розповіла, що хоча росіяни мали бути представлені як нейтральні спортсмени, диктор оголошував їх саме як росіян, вони носили футболки з назвою своєї країни. На знак протесту вона одягла футболку з написом "Make russia small again".

"Ця футболка показує, яку країну я підтримую... Насамперед я громадянка, а вже потім спортсменка", - висловила свою позицію Дудайте.

Організатори зажадали від неї зняти футболку та прибрати усі фотографії з нею, оскільки це, мовляв, ображає росіян. Дудайте відмовилася, після чого її усунули.

Пізніше рішення Дудайте підтримала національна федерація – усі литовські спортсмени (їх було 28) знялися зі змагань.

Що я можу сказати... Давно вже пора надівати футболки з надписом: "Make hungary even less".

Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/21040

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