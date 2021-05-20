Дисквалификация увеличена до пожизненной

51-летний украинский футбольный специалист Александр Севидов, оспоривший 5-летнюю дисквалификацию за причастность к организации договорных матчей, получил пожизненную

Комитет по этике и честной игре украинской ассоциации футбола (УАФ) в прошлом году запретил Севидову на 5 лет любую деятельность, связанную с футболом.

После чего и сам Севидов и комитет по этике и честной игре обжаловали это решение. Севидов просил его отменить, комитет по этике и честной игре – ужесточить.

И, вот, как сообщил официальный сайт УАФ, апелляционный комитет УАФ изменил решение и пожизненно запретил Севидову осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.).

Решение Апелляционного комитета УАФ Алесандр Севидов еще может обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) швейцарской Лозанны.

Следует напомнить, что в бытность Сергея Курченко президентом харьковского футбольного клуба «Металлист», Севидов в 2015-16 гг. был главным тренером «Металлиста».

Агентство Телевидения Новости