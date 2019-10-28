Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" синхронно потеряли очки в чемпоинате Украины

В 12-м туре украинской Премьер-Лиги гранды отечественного футбола донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" не выиграли.

"Шахтер" в Харькове сыграл вничью с "Александрией" - 0:0. Это первые два очка потерянные "Шахтером" в нынешнем чемпионате страны.

"Динамо" разошлось миром в Киеве со львовскими "Карпатами" - 1:1.

После 12-ти туров "Шахтер" идет на первом месте, имея 34 очка. "Динамо" - на втором с отставанием на 10 очков от "Шахтера".

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