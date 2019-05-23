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Донецкий "Шахтер" сыграл в Харькове вничью с киевским "Динамо" и ярко отпраздновал чемпионство
За три тура до завершения чемпионата Украины по футболу в украинской Премьер-Лиге донецкий "Шахтер" в ранге досрочного чемпиона страны вышел на матч против киевского "Динамо".
Этот поединок, ничего уже не решавший с турнирной точки зрения, завершился вничью 1:1, и разрыв между "Шахтером" и "Динамо" остался прежним - 11 очков.
После чего состоялось очень яркое и красочное награждение "Шахтера" золотыми медалями и ценным трофеем, а также праздничный концерт.
У "Шахтера" теперь 34 завоеванных трофея со времени обретения Украиной независимости. У "Динамо" - 33.
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