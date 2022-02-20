Достижение, покорившееся лишь второй лыжнице в истории зимних Олимпиад

До Пекина-2022 подобное произошло лишь однажды — в Сараево-1984.

Лишь на этих двух зимних Олимпиадах одна лыжница сумела выиграть три индивидуальные дистанции.

В 1984-м году это сделала Марья Лииса Кирвесниеми из Финляндии, завоевав золотые медали на дистанциях 5, 10 и 30 км.

Ныне норвежка Тереза Йохауг к олимпийским победам в скиатлоне 2х7,5 км и на 10-километровой дистанции добавила сегодня победу в марафоне на 30 км.

Следует добавить, что 33-летняя Тереза Йохауг объявила, что это была ее последняя Олимпиада. Йохауг помимо Пекина-2022 выступала в Ванкувере-2010 и Сочи-2014 и завоевала в общей сложности 4 золотые олимпийские медали и по одной серебряной и бронзовой.

Агентство Телевидения Новости