Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:01
Просмотров: 186

Достижение, покорившееся лишь второй лыжнице в истории зимних Олимпиад

До Пекина-2022 подобное произошло лишь однажды — в Сараево-1984.

Лишь на этих двух зимних Олимпиадах одна лыжница сумела выиграть три индивидуальные дистанции.

В 1984-м году это сделала Марья Лииса Кирвесниеми из Финляндии, завоевав золотые медали на дистанциях 5, 10 и 30 км.

Ныне норвежка Тереза Йохауг к олимпийским победам в скиатлоне 2х7,5 км и на 10-километровой дистанции добавила сегодня победу в марафоне на 30 км.

Следует добавить, что 33-летняя Тереза Йохауг объявила, что это была ее последняя Олимпиада. Йохауг помимо Пекина-2022 выступала в Ванкувере-2010 и Сочи-2014 и завоевала в общей сложности 4 золотые олимпийские медали и по одной серебряной и бронзовой.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 