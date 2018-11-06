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Драка два на два в матче КХЛ
В матче регулярного чемпионата КХЛ случилась грубость, после которой произошла массовая драка
Встречались команды "Нефтехимик" и "Салават Юлаев".
В конце третьего периода форвард "Салавата Юлаева" Эдуард Гиматов не по правилам - грубо атаковал в голову Павла Здунова из "Нефтехимика".
За партнера заступился Глеб Семенов, который набросился на Гиматова. Также подрались Рафаэль Бикмуллин и Станислав Гареев.
Гиматову грозит до 10-ти матчей дисквалификации.
"Салават Юлаев" одержал победу со счетом 3:2.
Ниже, в обзоре матча, видео грубости, переросщей в массовую драку, начинается с 3.50.
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