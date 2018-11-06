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Драка два на два в матче КХЛ

Драка два на два в матче КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛ случилась грубость, после которой произошла массовая драка

Встречались команды "Нефтехимик" и "Салават Юлаев".

В конце третьего периода форвард "Салавата Юлаева" Эдуард Гиматов не по правилам - грубо атаковал в голову Павла Здунова  из "Нефтехимика".

За партнера заступился Глеб Семенов, который набросился на Гиматова. Также подрались Рафаэль Бикмуллин и Станислав Гареев.

Гиматову грозит до 10-ти матчей дисквалификации.

"Салават Юлаев" одержал победу со счетом 3:2.

Ниже, в обзоре матча, видео грубости, переросщей в массовую драку, начинается с 3.50.


Агентство Телевидения Новости

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