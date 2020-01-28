Драка хоккеистов, завершившаяся ударом головой об лед

Благо, на голове был хоккейный шлем.

Во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между "Нью-Джерси" и "Оттавой" случилась драка между игроками этих команд ПиКеем Суббаном и Брейди Ткачаком.

Ткачак сначала преуспел в кулачном бою, а затем, когда дело дошло до борьбы, "уложил" Саббана. Саббан падал назад головой об лед. К счастью, он был в шлеме.

Сам же матч завершился победой "Нью-Джерси" в серии послематчевых буллитов - 4:3.





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