Драка команда на команду. Арбитр показал 4 красные карточки

Футболисты устроили битву в компенсированное время матча.

В 22-м туре чемпионата Португалии по футболу встречались два лидера — «Порту» и лиссабонский «Спортинг».

Матч завершился вничью 2:2, в результате чего «Порту» сохранил преимущество в 6 очков над «Спортингом».

Завершился же матч дракой команда на команду, в результате чего арбитр показал 4 красные карточки, удалив по два футболиста «Порту» и «Спортинга».





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