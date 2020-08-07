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Драка на 1-й секунде хоккейного матча

Драка на 1-й секунде хоккейного матча

Матч был остановлен сразу же после того, как шайба была вброшена в центральном круге.

В НХЛ в четвертом матче предварительной стадии плей-офф Кубка Стэнли между "Калгари" и "Виннипегом" хоккеисты этих команд Милан Лючич и Натан Болью, видимо имеющие давние счеты, устроили драку сразу же после начала поединка.

Лючич победил в этом кулачном бою, что называется, за явным преимуществом, усадив соперника на колени.

Сам же матч хоккеисты "Калгари" выиграли 4:0, а вместе с ним и всю серию - 3-1.


Агентство Телевидения Новости

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