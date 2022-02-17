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Драка после забитого пенальти

Драка после забитого пенальти

Была ли провокация?

Основное время и овертайм матча 1/8 финала розыгрыша Кука Сербии по футболу между белградской «Црвеной Звездой» и «Радничками» из Ниша завершились вничью — 0:0.

После чего была назначена серия послематчевых пенальти.

Когда футболист «Радничков» Никола Стулич, вышедший, к слову, в этом матче на замену вместо украинца Евгения Павлова, направился исполнять 11-метровый, болельщики «Црвены Звезды» стали слепить Стулича лазером.

Футболист «Радничков» хладнокровно исполнил пенальти, забив «паненкой», после чего Стулич в качестве празднования указательным пальцем закрыл рот, судя по всему предлагая фанатам «Црвены Звезды» помолчать. Голкипер «Црвены Звезды» Милан Борьян почему-то воспринял этот жест, как провокацию.

А дальше начался хаос, переросший в массовую драку. Страсти несколько раз затихали и вновь разгорались. В конце концов Стулич стал показывать, что просит прощения за свой жест.

Далее скандальная серия пенальти продолжилась и завершилась, в конце концов, победой «Црвены Звезды» — 3:2.


Агентство Телевидения Новости

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