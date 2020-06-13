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Два боксера супертяжа, проигрывавшие чемпионские бои братьям Кличко, определили сильнейшего

Два боксера супертяжа, проигрывавшие чемпионские бои братьям Кличко, определили сильнейшего

Главным боем первого вечера бокса в Польше после коронавирусной паузы стал поединок в супертяжелом весе экс-претендентов на титул чемпиона мира.

Дрались поляк Мариуш Вах и Кевин Джонсон из США. Джонсон в 2009-м году претендовал  на чемпионский пояс по версии WBC, но проиграл Виталию Кличко. А Мариуш Вах в 2012-м потерпел поражение от обладателя на то время чемпионских поясов по версиям WBA,IBF и WBO Владимира Кличко.

Сейчас Ваху и Джонсону по 40 лет. И вот, два боксера, находящихся уже в ветеранском возрасте провели в польском городе Конари 10-ти раундовый поединок. Бой проходив в неспешном ритме и завершился победой Ваха единогласным решением судей: 97-93, 98-92, 99-91.

Вах во время объявления судейского вердикта особо не радовался. Скорее даже страдал - болела рука, и он приложил к ней лед. Польский боксер сказал, что повредил руку в 7-м раунде.


Агентство Телевидения Новости

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