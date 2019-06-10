Два футбольных клуба пополнили Премьер-лигу Украины

В УПЛ вошли “Днепр-1” и “Колос”.

Высший дивизион украинского футбола покинули «Арсенал-Киев», занявший последнее место в Премьер-лиге, и “Черноморец”, уступивший “Колосу”.

Одесситы, сыгравшие первый переходный матч с “Колосом” вничью, не смогли переиграть на выезде “Колос” из села Ковалевка. Результат матча – 2:0 (0:0). Оба гола были забиты с пенальти Гавришем (57, 63).

В то же время “Карпаты” сохранили право играть в УПЛ, переиграв во втором матче “Волынь”. После первого ничейного матча львовяне сумели победить луцкую “Волынь” со счетом 3:1 (1:1).

Голы: 0: 1 – 37 Клец, 1: 1 – 42 Кожанов, 1: 2 – 83 Понд (П), 1: 3 – 90 + 5 Мирошниченко.

Таким образом, “Арсенал” и “Черноморец” покидают высшую лигу и переходят в первую лигу, а в новом сезоне в УПЛ будут играть “Днепр-1” и “Колос”.

«Колос» – футбольный клуб из села Ковалевка Васильковского района Киевской области. Спонсор – агрофирма “Рассвет”.

Основан в 2012 году. В первом же сезоне команда стала победителем чемпионата Киевской области, дважды затем повторил данный успех в 2013 и 2014 годах. Кроме того, в эти три сезона «Колос» стал обладателем Кубка и трижды обладателем Суперкубка области. В 2014 году клуб занял 3-е место в любительском чемпионате Украины, а в 2015 стал победителем Мемориала Макарова. В сезоне 2015/16 Выступал во Второй лиге Украины, а с сезона 2016/17 играет в Первой лиге.

Домашние матчи команда проводит в своем селе на стадионе «Колос», вмещавший 950 зрителей, а с 2016 года – 1850.

Спортивный клуб «Днепр-1» – футбольный клуб из города Днепр. Основан в 2017 году.

Полуфиналист Кубка Украины 2017/18 и 2018/19. Победитель первой лиги Украины 2018/19, серебряный призер второй лиги 2017/18. Кадровая политика СК «Днепр-1» предусматривает ставку на собственных воспитанников и в целом на украинских игроков. В составе команды нет легионеров. Клуб был создан при инициативе и содействие Юрия Березы.

Домашние матчи играет на стадионе «Днепр-Арена». Вместимость – 31 003 зрителя.

Ближайшие футбольные события:

10 июня – матч квалификации к чемпионату Европы 2020 Украина-Люксембург;

19 июня – первая жеребьевка украинских клубов, которые будут играть в еврокубках;

20-е числа июля – матч за Суперкубок Украины между “Шахтером” и “Динамо”. Напомним, что из-за выборов время проведения матча может быть перенесено.

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

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