Два нокдауна и нокаут в бою супертяжей

Боксеры супертяжелого веса устроили рубку, которая продлилась три неполных раунда.

В главном событии вечера бокса в Лондоне дрались англичанин Джо Джойс и Михаэль Валлиш из Германии.

У Джойса до этого поединка было 10 побед в 10-ти проведенных боях. Стало - 11 в 11-ти.

Во втором раунде Джойс в первый раз отправил Валлиша в нокдаут. В третьем раунде - еще раз. Вскоре у Валлиша вновь подкосились ноги от ударов соперника, и рефери принял решение пркратить бой.

У Джойса из теперь 11-ти выигранных поединков 10 побед одержаны нокаутами.





Агентство Телевидения Новости