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08.08.2020 14:16
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Два нокдауна и победа нокаутом во 2-м раунде

Два нокдауна и победа нокаутом во 2-м раунде

Непобедимый доселе боксер потерпел сокрушительное поражение.

В Брентвуде (Великобритания) в рамках вечера бокса валлиец  Нэйтен Торли и англичанин Крис Биллэм-Смит дрались за пояс чемпиона Британского Содружества в тяжёлом весе (до 90,7 кг).

Торли до сих пор выиграл все 13 своих поединков, проведенных на профессиональном ринге. И, вот, он впервые проиграл. Причем поражение вышло разгромным. Торли в первый раз оказался в нокдауне на последних секундах 1-го раунда. Во второй - вскоре после начала 2-го. А за минуту с небольшим до завершения 2-го раунда Торли вновь упал от удара Биллэма-Смита, и это был уже нокаут.

У Биллэма-Смита это 11-я победа в 12-ти проведенных боях, в том числе 10-я - нокаутом.


Агентство Телевидения Новости

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