Два нокдауна и разгромная победа

Экс-чемпион мира по боксу в двух весовых категориях побил соперника в главном бою боксерского вечера в Лас-Вегасе

Хосе Педраса из Пуэрто-Рико, владевший чемпионскими поясами чемпион мира по версии WBO в лёгком весе и IBF во 2-м полулёгком весе, в рамках первого полусреднего веса (до 63,5 кг) дрался против американца Миккеля Леспьера.

Педраса методично избивал соперника. В 5-м и 10-м раундах Леспьер побывал в нокдаунах, но сумел “дожить” до финального гонга.

В итоге Педраса разгромно победил единогласным решением судей: 100-88, 99-89 и 99-89.





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