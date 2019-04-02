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Два поражения "Металлиста 1925" в двух матчах не повлияли на доверие руководства к тренерскому составу
Официальный сайт харьковского "Металлиста 1925" разместил информацию о состоявшемся собрании коллектива команды с руководством клуба и соучредителями.
Собрание состоялось после того, как "Металлист 1925" проиграл оба своих стартовых матча вессеней части сезона в Первой лиге: 1:2 "Днепру-1" и 0:1 киевской "Оболони".
Основатель клуба Сергей Стороженко подчеркнул, что эти два результата не влияют на уровень доверия соучредителей в тренерский штаб и футболистов, в то же время уровень игры не удовлетворяет соучредителей и болельщиков.
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