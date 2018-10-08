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08.10.2018 16:57
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"Двойка" в голову. Сокрушительный нокаут в первом раунде

Двойка в голову. Сокрушительный нокаут в первом раунде

Один из сильнейших боксёров современности независимо от весовой категории японский боксер легчашего веса Наоя Иноуэ по прозвищу "Монстр" обладает сокрушительным нокаутирующим ударом.

Четвертьфинальный бой, второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), состоявшийся в Йокогаме, между Иноуэ и Хуаном Карлосом Пайано из Доминиканской Республики продлился лишь чуть более минуты.

Иноуэ, имеющий чемпионский пояс по версии WBA, провел "двойку" в голову, которой "вырубил" Пайано в первом же раунде.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: бокс

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