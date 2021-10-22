Дуэль взглядов. Боксёр много говорил и попытался отобрать у соперника чемпионский пояс

С изюминкой прошла боксёрская дуэль взглядов после пресс-конференции, предварявшей титульный бой.

В Атланте (США) американец Джемейл Херринг будет остаивать свой титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) против дугого американца Шакура Стивенсона.

По завершении пресс-конференции, когда соперники стали смотрет друг друг другу в глаза, Херринг был хладнокровен. Стивенсон же гворил без остановки, а затем потянулся за чемпионским поясом, который обладает Херринг.

Правда, выглядело это всё достаточно беззлобно, и до эскалации дело не дошло.





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