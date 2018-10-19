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Эфир, посвященный памяти легендарного тренера Олега Безилевича

Эфир, посвященный памяти легендарного тренера Олега Безилевича На этой неделе ушел из жизни выдающийся футболист и тренер Олег Базилевич. Как дань памяти легендарному спортсмену, «Интер» меняет сетку вещания. В пятницу, 19 октября,  в 23:00 канал покажет документальный проект собственного производства – «Олег Базилевич. Система футбола».

Олег Базилевич стал игроком киевского «Динамо» в 1957 году, когда ему было 19 лет. Этой команде он посвятил лучшие годы своей спортивной жизни. В качестве нападающего «бело-синих» Базилевич провел 161 матч и забил 53 гола, а также выиграл вместе с киевским футбольным клубом первые золотые медали в чемпионате СССР в 1961 году и второй на тот момент в истории клуба Кубок СССР в 1964. В качестве тренера вместе с Валерием Лобановским возглавлял «Динамо Киев» середины семидесятых. Об успехах команды и невероятной системе футбольной игры, разработанной во многом Олегом Базилевичем, рассказывает документальный проект телеканала «Интер».
Во второй половине 70-х английское издание World Soccer назвало киевское «Динамо» лучшей командой мира, а тандем Лобановский-Базилевич – лучшими футбольными тренерами планеты. Благодаря разработанной ими системе организации игры и подготовки футболистов в 1975 «Динамо» выиграло чемпионат СССР, завоевало Кубок Кубков и Суперкубок Европы.

Однако ситуация, когда команду возглавляли два старших тренера с абсолютно равными правами, не смогла продолжаться вечно. Лобановский остался, а Базилевич ушел. Тем не менее, их футбольная система продолжала работать и снова «выстрелила» в 1986 году, когда «Динамо» во второй раз завоевало Кубок Кубков, и 1999-м – когда команда дошла до полуфинала Лиги Чемпионов. Возможно, именно поэтому легендарную систему до сих пор называют «системой Лобановского». Однако у нее есть еще два автора – ученый Анатолий Зеленцов и Олег Базилевич. Эти люди первыми начертили уникальные графики, свели таблицы и вывели формулы, благодаря которым наши болельщики воочию увидели, каким может быть футбол.

В документальном проекте «Олег Базилевич. Система футбола» зрители увидят интервью Олега Петровича, а также уникальные фото и видеоматериалы из личного архива легендарного футболиста и тренера.
Смотрите документальный проект «Олег Базилевич. Система футбола» 19 октября в 23:00 на телеканале «Интер».

Источник: inter.ua

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Темы: тв

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