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Екс-гравець «Металіста» очолив аматорський футбольний клуб Харківщини

Екс-гравець «Металіста» очолив аматорський футбольний клуб Харківщини

Чинний чемпіон Харківщини «Вовчанськ» отримав нового тренера.

Сьогодні, 16 січня, футбольний клуб «Вовчанськ» оголосив про призначення нового головного тренера. Їм став 38-річний Віталій Комарницький, який в минулорічному розіграші чемпіонату Харківщини очолював харківську «Арену». Вона виступала у Вищій лізі, закінчивши сезон, на передостанній, дев'ятій, сходинці. А «Вовчанськ» під керівництвом Андрія Березовчука, який наразі входить в тренерський штаб ФК «Львів», привів «вовків» до чемпіонства.

Нагадаємо, що під час кар'єри гравця Віталій Комарницький, який виступав на позиції захисника, грав за «Фортуну» (Шаргород), «Ниву» (Вінниця), «Хапоель» (Петах-Тіква), «Маккабі» (Яффо), «Маккабі-Іроні» (Кирьят-Ата), «Іроні» (Рішон-ле-Ціон), «Дніпро» (Дніпропетровськ), «Металіст» (Харків), Арсенал (Харків), ФК «Харків», «Кривбас» (Кривий Ріг), «Говерла» (Ужгород) та «Геліос». Також футболіст викликався в національні збірні України до 19-ти та 21-го років.

За матеріалами: Прес-служба «Вовчанська»

Источник: slk.kh.ua

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