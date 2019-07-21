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Экс-харьковчанин рекордно быстро нокаутирован

Экс-харьковчанин рекордно быстро нокаутирован

В прошлом харьковчанин и лидер спортивно-бандисткого клуба "Оплот" боец смешанных единоборств Алексей Олейник, живущий в Москве и имеющий российское гражданство, потерпел тяжелейшее поражение на турнире UFC on ESPN 4 в Сан-Антонио от американца Уолта Харриса.

Харрис сначала попал коленом под мышку Олейнику, а затем пробил левым кулаком в висок. От этого удара Олейник тут же "отключился" и еще долго не мог прийти в себя.

В результате нокаут случился за 14 секунд. Это рекордно быстрая победа в турнирах под эгидой UFC противостоянии супертяжей.

Следует добавить, что Олейник разгромно проигрывает в первом раунде уже второй бой подряд.


Агентство Телевидения Новости

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