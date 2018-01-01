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Элина Свитолина одержала первую победу в 2018 году

Элина Свитолина одержала первую победу в 2018 году

Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина, представляющая Харьков, преодолела барьер первого крута на турнире серии WTA Premier с призовым фондом 1 миллион долларов в австралийском Брисбене.

Свитолина победила в двух сетах Карлой Суарес-Наварро из Испании - 6:2, 6:4.

Следующая соперниа Свитолиной - хорватка Ана Конюх.

Следует добавить, что Свитлина выступала в Брисбене и в парном разряде и проиграла в первом круге вместе с британкой Йоханной Контой бельгийкам  Кики Бертенс и Деми Схюрс - 2:6, 2:6.


Агентство Телевидения Новости

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