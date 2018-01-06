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06.01.2018 14:34
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Элина Свитолина выиграла первый трофей в 2018 году и 10-й в своей карьере

Элина Свитолина выиграла первый трофей в 2018 году и 10-й в своей карьере

Украинская теннисистка Элина Свитолина, представляющая Харьков, разгромила в финале турнира c призовым фондом один миллион долларов Brisbane International в Австралии соперницу из Беларуси Александру Cаснович из Беларуси.

Затратив 1 час и 6 минут, Свитолина победила 6:2, 6:1.

Это уже ее 10-я победа в карьере в трунирах серии WTА. При этом Элина демонстрирует завидную результатиность, выиграв пять шестых финалов, в которые она пробивалась. Это был 12-й финал Свитолиной и, соотвтественно, 10-я победа.

 


Агентство Телевидения Новости

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