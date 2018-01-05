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Элина Свитолина вышла в финал турнира Brisbane International
Первая ракетка украинского тенниса, представительница Харькова Элина Свитолина выиграла упорный полуфинальный матч турнира категории WTA Premier в австралийском Брисбене.
Свитолиной, посеянной под 3-м номером, противстояла Каролина Плишкова из Чехии, имевшая 2-й номер посева.
Свитолина одолела Плишкову в двух сетах. В каждом - с одинаковым счетом 7:5.
В финале представительница Харькова сыграет против Александры Саснович из Беларуси.
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