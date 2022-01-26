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Эмоции, выразительнее любых слов
Было, чему порадоваться.
В четвертой четверти матча регулярного чемпионата НБА между командами «Даллас Маверикс» и «Голден Стейт Уорриорз» конголезский баскетболист «Голден Стейт» Джонатан Куминга завершил быструю атаку своей команды мощнейшим «динамитным» данком, «вбив» мяч в кольцо «Далласа».
Не менее впечатляющим, чем сам данк, оказались эмоции Куминги и его партнеров по команде.
Сам же матч завершился разгромной победой «Голден Стейт Уорриорз» — 130:92.
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