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Сегодня 10:27
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Эпизод, сильно рассмешивший запасных баскетболистов

Эпизод, сильно рассмешивший запасных баскетболистов

Преподнесён наглядный урок.

В одном из эпизодв сегодняшнего матча первого раунда плей-офф НБА между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Финикс Санз" баскетболист "Финикса" Джей Краудер сверхплотно опекал "звездного" игрока "Лос-Анджелеса" Леброна Джеймса. 

Впрочем, эта опека вызвала лишь улыбку у Джеймса. Получив мяч, он продемонстрировал урок того, как надо освобождаться от опеки. Леброн, сделав финт, оставил Краудера в дураках и закинул мяч в корзину "Финикса". После чего запасные баскетболисты "Лейкерс" стали откровенно ухахатываться.

Сам же матч завершился со счетом 109:95 в пользу "Лос-Анджелес Лейкерс", и эта команда повела 2-1 в серии до четырех побед.


Агентство Телевидения Новости

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