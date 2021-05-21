Еще шаг к выходу в Премьер-Лигу. Крупная победа "Металлиста 1925"

Харьковскому "Металлисту 1925", ведущему борьбу за выход в элитный дивизион украинского футбола, категорически нежелательно терять очки на финише турнира в Первой лиге. И он их не потерял сегодня в Ивано-Франковске.

"Металлист 1925" играл там с местным "Прикарпатьем" и одержал победу - 3:0. Причем все голы были забиты во втором тайме. Олег Голодюк открыл счет. Затем Виталий Пономарь сделал голевой дубль.

У "Металлиста 1925" теперь 53 очка, и он сохраняет место в первой тройке, дающее путевку в Премьер-Лигу. При этом идущий 4-м "Агробизнес" из Волочиска отстает лишь на 2 очка.

Агентство Телевидения Новости