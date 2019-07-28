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Фанат во время матча погнался за футболистом с мячом
Во время предсезонного товарищеского футбольного матча между турецким "Трабзонспором" и итальянской "Пармой" на поле оказался лишний.
Болельщий "Тразонспора", выбежавший с трибун, попытался отобрать мяч у футболиста "Пармы" Янна Карамо. Но Каррамо ускорился и не оставил преследователю никаких шансов.
Произошел этот эпизод на 90-й минуте игры. На тот момент уже установился окончательный счет - ничья 2:2.
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