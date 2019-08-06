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Фанатский поезд отправился поддержать команду Сергея Реброва

Фанатский поезд отправился поддержать команду Сергея Реброва

Венгерский "Ференцварош", главным тренером которого является украинский специалист Сергей Ребров, и за который играют трое украинских футболистов Александр Зубков, Игорь Харатин и Даниил Игнатенко, получит серьезную поддержку в выездном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

Сегодня "Ференцварош" сыграет в Хорватии против загребского "Динамо".

Приблизительно две тысячи фанатов "Ференцвароша" прошли маршем по Будапешту, после чего погрузились на поезд и направились в Хорватию.

Поезд в буквальном смысле вышел фанатским - с файерами, дымами и прочей пиротехникой.


Агентство Телевидения Новости

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