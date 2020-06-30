30.06.2020 17:17
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Фанаты неистово поддержали свою команду, вылетевшую в низший дивизион
Вот так надо болеть за любимую команду.
По итогам сезона во второй немецкой бундеслиге дрезденское "Динамо" заняло последнее, 18-е место, и, соответственно, вылетело в третий дивизион.
После матча заключительного, 34-го тура, между "Динамо" и "Оснабрюком", завершившемся вничью 2:2, у стадиона в Дрездене, игнорируя коронавирус, собрались тысячи фанатов. Футболисты "Динамо" вышли на балкон стадиона, и произошел, в буквальном смысле, обмен любезностями.
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