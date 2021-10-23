Сегодня 15:12
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Фанаты попытались сорвать футбольный матч, забросав поле файерами
Так себе акция протеста.
Перед матчем чемпионатом Франции по футболу между "Сент-Этьеном" и "Анже" фанаты "Сент-Этьена" массово забросали поле файерами в знак протеста против игры, которую демонстрирует их команда.
Со значительной задержкой, но матч всё же начался. Завершился же он вничью - 2:2.
"Сент-Этьен" остается на последнем, 20-м месте в турнирной таблице чемпоината Франции, имея теперь 5 очков.
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