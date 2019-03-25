Фаны попали в пожарного сливным бачком от унитаза. Матч сорван

Матч Кубка Аргентины по футболу не был доигран до конца из-за форс-мажорных событий.

Встречались команды "Ньюэллс Олд Бойс" и "Вилья Митрес".

По истечении 90 минут матча счет был 2:1 в пользу "Вилья Митрес". Арбитр компенсировал 5 минут. А в это время на трибуне с фанами "Ньюэллс Олд Бойс" уже вовсю происходили беспорядки. К трибуне выдвинулись пожарные, дабы утихомирить буянивших при помощи брантсбойта с водой.

И, вот, в пожарного прилетел сливной бачок, вырванный в туалете на стадионе. Благо, бачок оказался пластиковый и серьезных травм не нанес.

Матч так и не был доигран. Футболистам "Ньюэллс Олд Бойс" засчитано техническое поражение.





Агентство Телевидения Новости