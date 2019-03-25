Спорт
Перейти к списку новостей
25.03.2019 16:15
Просмотров: 162

Фаны попали в пожарного сливным бачком от унитаза. Матч сорван

Фаны попали в пожарного сливным бачком от унитаза. Матч сорван

Матч Кубка Аргентины по футболу не был доигран до конца из-за форс-мажорных событий.

Встречались команды "Ньюэллс Олд Бойс" и "Вилья Митрес".

По истечении 90 минут матча счет был 2:1 в пользу "Вилья Митрес". Арбитр компенсировал 5 минут. А в это время на трибуне с фанами "Ньюэллс Олд Бойс" уже вовсю происходили беспорядки. К трибуне выдвинулись пожарные, дабы утихомирить буянивших при помощи брантсбойта с водой.

И, вот, в пожарного прилетел сливной бачок, вырванный в туалете на стадионе. Благо, бачок оказался пластиковый и серьезных травм не нанес.

Матч так и не был доигран. Футболистам "Ньюэллс Олд Бойс" засчитано техническое поражение.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 