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Фаны устроили беспорядки и сорвали футбольный матч

Фаны устроили беспорядки и сорвали футбольный матч

В греческом клубном футболе противостояния "Панатинаикоса" и "Олимпиакоса" всегда проходят очень жарко. На сей раз матч и вовсе не был доигран.

Уже в дебюте арбитр приостановил игру после того, как ультрас "Панатинаикоса" атаковали запасных футболистов "Олимпиакоса".

Во втором тайме "Олимпиакос" повел в счете - 1:0. Что разозлило болельщиков "Панатинаикоса". Они стали жечь огонь на трибунах и нападать на полицейских за пределами чаши стадиона. Полиция применила слезоточивый газ. Он проник на беснующийся стадион. И на 70-й минуте арбитр увел команды с поля.

Вероятно, "Панатинаикосу" будет присуждено техническое поражение 0:3, и клуб будет вынужден ппроводить домашние матчи без зрителей.


Агентство Телевидения Новости

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