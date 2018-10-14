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Федор Емельяненко "уничтожил" соперника

Федор Емельяненко уничтожил соперника

В Юниондейле (США) состоялся полуфинальный бой по смешанным единоборствам гран-при тяжеловесов Bellator. Дрались американец Чел Соннен и россиянин Федор Емельяненко.

Бой не продлилися и одного раунда из отеденных регламентом трех. В концовке первого раунда Емельяненко стал откровенно избивать Сонннена. Последний еще мог защищаться, но уже был не в состоянии отвечать, и рефери остановил бой.

В финале Емельяненко в январе 2019 года подерется с еще одним американцем Райаном Бейдером.


Агентство Телевидения Новости

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