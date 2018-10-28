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28.10.2018 19:40
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ФК "Львов" сенсационно выиграл у киевского "Динамо"

ФК Львов сенсационно выиграл у киевского Динамо

13-й тур оказался неудачным для гранда украинского футбола киевского "Динамо".

"Динамо" принимало команду ФК "Львов" и, имея значительное игрвове преимущество, проиграло 0:1.

Победу "Львову" принес гол Тейлора на 20-й минуте матча.

После поражения киевлян интрига в борьбе за чемпионство изрядно угасла. "Динамо" теперь отстает от "Шахтера" на 5 очков. При этом в следующем туре Премьер-Лиги "Шахтер" и "Динамо" сойдутся в очном противостоянии в Харькове. В зависимости от того, кто победит, интрига может практически умереть, либо вновь возродиться.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: футбол

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