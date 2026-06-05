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Фінал ЧЄ-2026 з мініфутболу: Україна програла Азербайджану з рахунком 0:2

Фінал ЧЄ-2026 з мініфутболу: Україна програла Азербайджану з рахунком 0:2

Збірна України з мініфутболу програла Азербайджану у фіналі чемпіонату Європи 2026, що проходив у Братиславі.

Про це повідомляє Чемпіон.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь азербайджанців.

Україна вперше в історії вийшла до фіналу чемпіонату Європи. Вона вибила у 1/2 фіналу Угорщину (5:1), у 1/4 фіналу – Грузію (4:0), а у 1/8 – Португалію (3:1).

На груповому етапі українці посіли перше місце у квартеті з Сербією, Туреччиною і Бельгією.

Азербайджан став чемпіоном Європи 2026.

Агентство Телевидения Новости

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