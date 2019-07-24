Forbes опубликовал рейтинг 50 самых дорогих спортклубов мира
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 50 самых дорогих спортивных клубов мира.
Об этом сообщает Forbes.
Самым дорогим в мире стал клуб из американского футбола - "Даллас Ковбойз" из США, стоимость которого оценивается в $5 млрд. Вторым идет бейсбольный "Нью-Йорк Янкиз" - $4,6 млрд. С футбольных клубов больше всего стоит "Реал" - $4,24 млрд, который идет в рейтинге третьим. Сразу вслед за мадридцами расположилась "Барселона" - $4,02 млрд. В топ-10 также попал "Манчестер Юнайтед" - $3,81 млрд.
Всего в рейтинг вошли 7 футбольных клубов, 6 команд из НБА (баскетбол), 29 - из НФЛ (американский футбол) и 8 - с МЛБ (бейсбол).
Топ-10 самых дорогих спортивных клубов мира по версии Forbes
1. "Даллас Ковбойз" (США, американский футбол) - $5 млрд
2. "Нью-Йорк Янкиз" (США, бейсбол) $4,6 млрд
3. "Реал" (Испания, футбол) - $4,24 млрд
4. "Барселона" (Испания, футбол) - $4,02 млрд
5. "Нью-Йорк Никс" (США, баскетбол) - $4 млрд
6. "Манчестер Юнайтед" (Англия, футбол) - $3,81 млрд
7. "Нью-Ингленд Революшн" (США, американский футбол) - $3,8 млрд
8. "Лос-Анджлес Лейкерс" (США, баскетбол) - $3,7 млрд
9. "Голден Стейт" (США, баскетбол) - $3,5 млрд
10. "Нью-Йорк Джайентз" (США, американский футбол - $3,3 млрд
Источник: prm.ua