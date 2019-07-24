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Forbes опубликовал рейтинг 50 самых дорогих спортклубов мира

Forbes опубликовал рейтинг 50 самых дорогих спортклубов мира

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 50 самых дорогих спортивных клубов мира.

Об этом сообщает Forbes.

Самым дорогим в мире стал клуб из американского футбола - "Даллас Ковбойз" из США, стоимость которого оценивается в $5 млрд. Вторым идет бейсбольный "Нью-Йорк Янкиз" - $4,6 млрд. С футбольных клубов больше всего стоит "Реал" - $4,24 млрд, который идет в рейтинге третьим. Сразу вслед за мадридцами расположилась "Барселона" - $4,02 млрд. В топ-10 также попал "Манчестер Юнайтед" - $3,81 млрд.

Всего в рейтинг вошли 7 футбольных клубов, 6 команд из НБА (баскетбол), 29 - из НФЛ (американский футбол) и 8 - с МЛБ (бейсбол).

Топ-10 самых дорогих спортивных клубов мира по версии Forbes

1. "Даллас Ковбойз" (США, американский футбол) - $5 млрд

2. "Нью-Йорк Янкиз" (США, бейсбол) $4,6 млрд

3. "Реал" (Испания, футбол) - $4,24 млрд

4. "Барселона" (Испания, футбол) - $4,02 млрд

5. "Нью-Йорк Никс" (США, баскетбол) - $4 млрд

6. "Манчестер Юнайтед" (Англия, футбол) - $3,81 млрд

7. "Нью-Ингленд Революшн" (США, американский футбол) - $3,8 млрд

8. "Лос-Анджлес Лейкерс" (США, баскетбол) - $3,7 млрд

9. "Голден Стейт" (США, баскетбол) - $3,5 млрд

10. "Нью-Йорк Джайентз" (США, американский футбол - $3,3 млрд

Источник: prm.ua

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Темы: футбол

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