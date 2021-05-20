Форвард сборной Украины забил 20-й гол в чемпионате Бельгии в нынешнем сезоне

Украинец Роман Яремчук приблизил свою бельгийскую команду "Гент" к еврокубковой Лиге Коференций УЕФА.

"Гент" в турнире с участием еще трех команд - "Мехелена", "Остенде" и "Льежа" взял верх над "Льежем" - 2:0. При этом Яремчук поставил победную точку, забив гол на 90+4 минуте.

Лучшая команда из вышеприведенного квартета получит путевку в Лигу Конференций. За тур до финиша претендентов осталось два - "Гент" и "Мехелен". У них по 35 очков и очная встреча в последнем туре.

Следует отметить, что в нынешнем чемпионате Бельгии Яремчук забил за "Гент" уже 20 голов и сделал 7 результативных передач.

Агентство Телевидения Новости